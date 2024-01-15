القاهرة - هناء السيد



يشارك أعضاء مجلس الأمة، الأعضاء في البرلمان العربي العربي، النائب د.محمد الحويلة، وأحمد لاري، وخالد المونس وحمدان العازمي، في فعاليات الجلسة العامة الثانية للبرلمان لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وذلك الأحد المقبل 21 يناير الجاري في القاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور أعضاء وعضوات البرلمان العربي من الدول العربية برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي.



ويأتي عقد هذه الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني منذ بدء هذا العدوان الغاشم ضده في السابع من أكتوبر الماضي.



ويؤكد البرلمان العربي دعمه الدائم ومساندته ووقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في فلسطين، واستمرار جهوده على كل المستويات وفي كل المحافل لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.



كما يناقش البرلمان العديد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال.