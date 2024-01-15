نقلت مواقع اخبارية سورية معلومات عن عدة اتفاقات تجارية بين طهران ودمشق.



وكشف أمين سر الغرفة التجارية السورية الإيرانية مصان نحاس عن أن شركة تأمين مشتركة سورية ـ إيرانية، في طور التأسيس حاليا على أن تباشر عملها فور انتهائها من استكمال الأوراق المطلوبة، حسبما نقل عنه موقع «أثر برس».



وحول البنك المشترك السوري ـ الإيراني، قال نحاس إنه لايزال في مرحلة التأسيس متوقعا أن يبدأ عمله قريبا.



كما كشف نحاس «عما يمكن تسميته صفر جمارك»، أي عدم وجود رسوم جمركية بين البلدين وأن هذه الخطوة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الحالي أي منذ نحو 15 يوما.



وذكر أنه ونتيجة للمتابعات والجهود المبذولة والتسهيلات من قبل الطرفين فمن المتوقع ارتفاع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين خلال العام، سيما بعد الاتفاق على تنشيط النقل البحري عبر خط بندر عباس، مع الاتفاق على إعادة تفعيل الشحن البري بين سورية وإيران عبر العراق قريبا.



وقال نحاس إنه تم الاتفاق على أن يتم دفع قيمة البضائع بين البلدين بالعملة المحلية لكل بلد، بشكل منظم ومراقب من قبل المركزي المشترك السوري ـ الإيراني، الأمر الذي سيزيد أيضا من عمليات التبادل التجاري.



ووفقا لنحاس، فإن أهم البضائع التي تصل من الجانب الإيراني تشمل البتروكيماويات، حليب الأطفال، الأدوية، بالإضافة إلى إمكانية من التكنولوجيا الإيرانية في المعامل وغيرها.



وكان محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين أعلن عن افتتاح مصرف إيراني في سورية قريبا، وفقا لما ذكرته وكالة «تسنيم» الإيرانية.