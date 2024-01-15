

في إطار سعيها الدؤوب لتقديم كل ما هو مميز لعملائها في قطاع التأمين التكافلي، وسعيا منها لتلبية احتياجات عملائها بشكل مستمر، أعلنت شركة KIB تكافل عن طرح عروض حصرية لعملائها مع بداية 2024 ليكون عام المشاركات والانتشار وتوسيع الحصة السوقية. وفي هذا السياق، أشار مدير إدارة العلاقات العامة في الشركة عبدالرحمن العطار الى أن الشركة بصدد توزيع هدايا وجوائز قيمة على عملائها، سعيا منها لتدعيم تواجدها في السوق من ناحية والعمل على جذب مزيد من العملاء من ناحية أخرى.



ولفت العطار إلى أن تلك الخدمات نوعية وحصرية تأتي بناء على دراسات جادة للسوق وطبيعته وآلياته والعمل على توفير أكبر قدر من الخدمات التي يمكن تقديمها لعملاء الشركة، مع جذب المزيد من العملاء خلال الفترة المقبلة. واستدرك بالقول هناك الكثير من المفاجآت التي تسعى الشركة الى تقديمها لعملائها خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن تلك المفاجآت متنوعة ومتميزة ولها القدرة على تلبية احتياجات العملاء من مختلف الفئات العمرية ولكل الشركات العاملة في كل القطاعات، وأشار إلى سعي KIB تكافل إلى جذب المزيد من العملاء من ناحية ورفع حصتها السوقية في سوق التأمين التكافلي. وقال إن استراتيجية الشركة القائمة على جذب المزيد من العملاء تعتمد في كل عناصرها على الابتكار والريادة ودراسة السوق بشكل متكامل ومتوازن ووفق خطط طويلة المدى.