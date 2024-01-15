

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الـ 51 والـ 52 لسنة 2023 بالإضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بكيلوغرام من الذهب وهو: مشعل عبدالعزيز الرميح، وذلك عن شهر ديسمبر 2023 والفائز بالسحب الربع السنوي الرابع لسنة 2023، وهو عبارة عن جائزة نقدية بقيمة 25000 دينار للفائز علي مضحى الهاجري.

والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: جوريس باناجا رودريجيس، أنوار عبدالغفور العوضي، عبدالله محمد ابا الخيل، منال صالح الحداد، عبدالله حمد الحمد، محمود زين مصطفى، هيا جاسم القبندي، طارق حسن الخباز، فيصل أحمد حارس، منال عبدالرحمن الراشد، أسماء سليمان الحداد، عائشة فهد العازمي، عبدالرحمن فهد بودي، طلال علي البسيس، غلاب نخيلان المطيري، مالك أحمد افزال، جمال محمد صالح، رشا عبدالله الشمري، هبه نبيل العيسى، معصومه محمد معرفي.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا.



وجرى السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.