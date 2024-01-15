

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: سالم حمود ثامر العجمي، حمود محمد ماشع المطيري، محمد عبد المحسن العمران، عائشة وليد إبراهيم الجيران، محمد مقبل صلبي المطيري، بدرية محمد مطر الفضلي، منصور ضيدان منوخ العتيبي، خالد موسى شدهان العنزي، عصام عدنان أبو شلهوب، نايف تركي جزاء الحربي.



وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.