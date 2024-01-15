

دشنت الإدارة العامة لخفر السواحل امس الأول قارب المهام المتعددة والبحث والإنقاذ وقاربا آخر للاستطلاع والبحث لإدارة الأمن البحري من صنع وزارة الداخلية وبسواعد وطنية، وذلك في ورش خفر السواحل.



وأكدت الوزارة أن التدشين تم تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وضمن خطة المؤسسة الأمنية لأهمية تعزيز القدرات البحرية.



واشار إلى أن هذا النوع تم نزوله إلى المياه الإقليمية فعليا وأثبت جدارته، لما يحمل من مواصفات عالمية لها دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية وتقديم المساعدة والإنقاذ ورصد المخالفين والمتجاوزين للقانون.



وأكدت الإدارة العامة لخفر السواحل سعيها إلى تعزيز وتوطين الصناعة المحلية الكويتية بكل الإمكانات وتذليل كل العقبات أمامها من أجل الاكتفاء الذاتي وصناعة هذه النوعية من القوارب الجديدة وتدشينها للقيام بمهامها الأمنية.