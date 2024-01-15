

توفي وافد اثر سقوطه بالخطأ داخل خلاط إسمنت فيما فتحت الأجهزة المختصة تحقيقا في الحادث وسجلت قضية. وقالت قوة الإطفاء العام في بيان لها إن رجال مركزي كبد والبحث والإنقاذ تعاملوا صباح أمس مع حادث سقوط عامل في خلاط الإسمنت داخل مصنع للخرسانة في منطقة كبد، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة العامل، حيث تم انتشال الجثة وتسليمها إلى الجهات المعنية. من جهة أخرى، أسعف 5 من أسرة خليجية الى مستشفى الجهراء إثر حادث انقلاب بطريق العبدلي - كيلو 47. وذكر المصدر أن رب الأسرة 53 عاما ادخل العناية المركزة فيما زوجته وسيدة أخرى وطفلان 13 و15 عاما حالتهم مستقرة. وأضاف: حاول الأطباء إنقاذ حياة رب الأسرة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى بعد نحو ساعة من وصوله.



من جهة أخرى، أصيب قائد مركبة «رباعية» بإصابات خطرة إثر حادث اصطدم سيارته بمظلة منزل في منطقة سعد العبدالله.