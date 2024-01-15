قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني ان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة «تلطخ انسانيتنا المشتركة».



وأضاف لازاريني في بيان «لقد مرت 100 يوم منذ بدء الحرب المدمرة، مما أسفر عن مقتل ونزوح الناس في غزة»، مضيفا ان «جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ 100 الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة».



وشدد المفوض العام لـ «الأونروا» على أن جيلا كاملا من الأطفال يتعرض لصدمات نفسية وسيستغرق تعافيه سنوات.



وتابع المسؤول الأممي «يعيش الناس في ظروف غير إنسانية حيث تنتشر الأمراض، بما في ذلك بين الأطفال. إنهم يعيشون بما هو غير صالح للعيش، مع الاقتراب بسرعة نحو المجاعة».



من جهة أخرى، دان لازاريني «الهجمات المروعة» التي شنتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى وأدت إلى اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.



وأسفر الهجوم على جنوب إسرائيل عن مقتل 1140 شخصا بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.



ويقول مسؤولون إسرائيليون إن نحو 250 آخرين احتجزوا رهائن، لايزال 132 منهم في غزة، ويعتقد أن 25 منهم لقوا حتفهم.



وفي هذا الصدد، قال لازاريني: «لقد مر 100 يوم من المحنة والقلق بالنسبة للرهائن وعائلاتهم».