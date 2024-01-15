واصلت إسرائيل قصف غزة مع دخول الحرب يومها الـ 100، وسط غرق سكان القطاع في كارثة إنسانية متفاقمة تشير إلى «نكبة ثانية» بعد أكثر من 75 عاما على النكبة الفلسطينية عام 1948، فيما تتزايد المخاوف من اندلاع حريق إقليمي مع اتساع نطاق الحرب.



وقال موقع «أكسيوس» الإخباري نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس جو بايدن ومسؤولين كبار في إدارته محبطون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لرفضه طلبات لواشنطن متعلقة بالحرب على غزة.



وأشار الموقع الإخباري الأميركي إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره تجاه المسؤول الإسرائيلي، مؤكدا أن الإدارة الأميركية قلقة من أن إسرائيل لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة في غزة.



وأضاف ان زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل، أدت إلى تفاقم الإحباط داخل البيت الأبيض وداخل الوزارة.



وأكد أن بلينكن أوضح لنتنياهو ومجلس وزراء الحرب أن خطة إسرائيل لليوم التالي حلم لا يمكن تحقيقه.



ميدانيا، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مدينتي خان يونس ورفح جنوب غزة، فيما أعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أنها دمرت دبابة إسرائيلية وسط معارك ضارية في المغازي ودير البلح.



وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان امس فوق مدينتي رفح وخان يونس بجنوب القطاع. وأعلنت إسرائيل مقتل جندي ليرتفع إلى 188، عدد عسكرييها الذين قتلوا منذ بدء العمليات البرية في غزة في 27 أكتوبر الماضي.



وذكر المكتب الإعلامي لحكومة حماس أن أكثر من 100 شخص قتلوا في قصف إسرائيلي طال أنحاء القطاع، بما في ذلك في خان يونس كبرى مدن الجنوب، والتي تشكل منذ أسابيع محور العمليات الإسرائيلية.



من جهتها، أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» أنها دمرت دبابة إسرائيلية، مشيرة إلى معارك خصوصا في المغازي ودير البلح وخان يونس.



وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 23968 قتيلا منذ اندلاع الحرب قبل 100 يوم.



وأفادت الوزارة في بيان امس بإصابة 60582 شخصا بجروح، مشيرة إلى أن 70% من «الضحايا هم من النساء والأطفال».



وتزيد موجة البرد والأمطار التي تهطل في المنطقة صعوبة الحياة اليومية للعائلات الفلسطينية التي تخيم في ساحة مجمع النصر الطبي. وقالت نبيلة أبوزايد (40 عاما) بأسف «لكن إلى أين نذهب؟».



وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون شخص أو نحو 85% من السكان، اضطروا إلى مغادرة منازلهم. ويلجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، وسط غياب البنى التحتية الكافية لاستيعاب النازحين. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أقل من نصف المستشفيات في قطاع غزة تعمل وجزئيا فقط.



في هذه الأثناء استمرت الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات متزامنة في مدن جنين ونابلس ورام الله والخليل، كما شنت حملة اعتقالات واسعة شملت 25 فلسطينيا على الأقل من بينهم شقيقتا صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» الذي اغتيل في الضاحية الجنوبية ببيروت مطلع يناير الجاري.



وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة لوكالة فرانس برس إن الجيش «اعتقل دلال العاروي (52 عاما) من منزل والدتها في قرية عارورة شمال رام الله، وفاطمة العاروري (47 عاما) من منزلها في مدينة البيرة».



وزعم الجيش الإسرائيلي أن اعتقالهما يأتي «بعد قيامهما بالتحريض على الإرهاب ضد إسرائيل».



وفي إسرائيل، مازالت عائلات الرهائن تحاول الضغط على الحكومة لإعادتهم، عبر تحركات عملية أحيانا ورمزية.



وأعلن أكبر اتحاد للنقابات في إسرائيل (الهستدروت) أن مئات الآلاف نفذوا إضرابا لمئة دقيقة امس في مرور 100 يوم على احتجاز الرهائن.



وقال رئيس الاتحاد ارنون بار ديفيد في تجمع في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن «نحن هنا لنذكر العالم أجمع بأن 136 رجلا وامرأة خطفوا بوحشية مازالو محتجزين (...) في غزة في أنفاق وكهوف».



وتجمع العشرات في ساحة سميت «ساحة الرهائن»، يحمل بعضهم بالونات صفراء اللون الذي أصبح رمزا للأسرى، والبعض الآخر يرفع لافتات تحمل صورهم.



إلى ذلك، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن المملكة المتحدة مستعدة للتحرك مجددا ضد الحوثيين في اليمن إذا واصلوا هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر.



وفي مقال نشرته صحيفة «صنداي تلغراف»، كتب كاميرون «لقد وجهنا رسالة لا لبس فيها مفادها أن تصرفات الحوثيين مرفوضة ونحن مصممون على وضع حد لها. سندافع دائما عن حرية الملاحة. وقبل كل شيء، سنكون مستعدين لتنفيذ أقوالنا».



وأكد كاميرون أن هذه الضربات العسكرية الأخيرة «ساهمت في تقليص قدرات الحوثيين»، مشيرا إلى أن هذه الضربات «ضرورية ومتناسبة وشرعية» و«منفصلة تماما» عن النزاع في غزة.