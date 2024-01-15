يتحدى الناخبون درجات حرارة دون الصفر اليوم لإطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لمعركة الانتخابات الرئاسية، في مجالس شعبية لولاية آيوا ستكون بمنزلة أول اختبار لمعرفة ما إذا كان دونالد ترامب بالفعل هو المرشح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح.



ومع تقدمه الواضح في استطلاعات الرأي يتوقع أن يكسب الرئيس السابق بسهولة ترشيح الولاية الواقعة بالغرب الأوسط الأميركي في أول اقتراع على مستوى البلاد لخوض الانتخابات أمام الرئيس جو بايدن في نوفمبر.



لكن سيتعين على ناخبي آيوا تحدي طقس هو الأكثر برودة خلال الحملات الرئاسية في العصر الحديث، وسط توقع عواصف ورياح ثلجية وحرارة تصل إلى 32 درجة دون الصفر.



واضطر ترامب ومنافساه الرئيسيان نيكي هايلي ورود ديسانتيس لإلغاء تجمعاتهم في ولاياتهم، في وقت تضاف التساؤلات حول حجم المشاركة إلى الفضول المتعلق بحملة انتخابية غير معروفة.



وقال المحلل السياسي أليكس أفيتوم الذي عمل ضمن حملة الجمهوري جون ماكين للانتخابات الرئاسية في 2008 «إذا تمكنت جهود ديسانتيس الميدانية الكبيرة، يضاف إليها تقدم لنيكي هايلي مؤخرا، من دفع ترامب دون 50% بعدة نقاط، فسيكون ذلك أول مؤشر ذي معنى الى إمكان هزم ترامب».



وأضاف: «لكن واقع تحول النمط، أي إمكان هزم ترامب، لن يحدث إلا إذا اتحد الآخرون في الساحة خلف مرشح واحد مناهض لترامب».



ورغم كل الحديث عن مفاجآت، فإن انتخابات آيوا بعيدة عن كونها تنافسية، فقد أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة إن بي سي نيوز/دي موين ريجستر/ميدياكوم حصول ترامب على تأييد 48% من المشاركين المحتملين في المجالس الشعبية (كوكس)، وتقدم هايلي إلى المركز الثاني لكن مع نسبة تأييد لا تتعدى 20%. وقال سائق الشاحنة جيف نيكولاس (37 عاما) لوكالة فرانس برس «سأصوت لترامب مجددا»، مضيفا أن الرئيس السابق «قد يكون عنيدا لكنه قادر فعلا على إنجاز الأمور». وحملت نتائج الاستطلاع مزيدا من الأخبار السيئة لحاكم فلوريدا ديسانتيس الذي لم تتجاوز نسبة التأييد له 16%، ويعتقد أن آماله بالفوز بترشيح الجمهوريين تضعف أمام هايلي.