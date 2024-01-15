استهدفت المسيرات التركية امس عددا من المواقع التابعة لقوات سوريا الديموقراطية «قسد» بريف القامشلي الشرقي والغربي.



وبحسب موقع «أثر برس»، استهدفت المسيرات التركية عددا من المواقع التابعة لـ«قسد» في مدينة الدرباسية الملاصقة للحدود التركية، وأبرز هذه الأهداف نقطة جانب مفرزة أمن الدولة سابقا، وموقعا قريبا من قرية كرب الطلي جنوب مركز المدينة، وسيارة تعود إلى قيادي في «قسد» جانب الحاجز الغربي للمدينة ومواقع أخرى.



وأضافت أن الاستهدافات التركية تسببت في مقتل عدد من عناصر «قسد»، كما تسببت في وقوع إصابات بين المدنيين واحتراق منزل قريب من مواقع الاستهداف.



كما امتدت مساحة الاستهدافات التركية امس ووصلت إلى ريف حلب الشرقي والريف الشمالي لمحافظة الرقة، إذ تم استهداف معمل إسمنت «لافارج» في ريف حلب الشرقي بثلاث غارات جوية، كما طالت الضربات التركية حاجزا لـ«قسد» في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وسط أنباء أفادت بمقتل عدد من عناصر الحاجز.



ويدخل التصعيد التركي ضد «قسد» شرقي وشمالي شرق سورية يومه الثالث، وذلك ردا على استهداف تنظيم «حزب العمال الكردستاني» للقوات التركية في إقليم كردستان شمالي العراق، ما تسبب في مقتل 9 جنود أتراك والاستيلاء على أسلحتهم ومعداتهم العسكرية.



وأصدرت الدفاع التركية امس بيانا أكدت خلاله أنها تمكنت من قتل 7 عناصر من «الوحدات الكردية» شمالي سورية، مشيرة إلى أن قواتها ستواصل عملياتها ضد هذه «الوحدات» شمالي سورية، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول».