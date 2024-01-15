

القاهرة - هالة عمران



شهد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس، احتفالية تسليم أول 3 أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ود.وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على مكتب الوزير، وم.عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ولي يونج مينج، نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC المنفذة للمشروع، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة «انكوم» الشريك المصري لها، بالإضافة إلى عدد من كبار الإعلاميين. وتعد هذه الأبراج الإدارية الثلاثة باكورة مرحلة التسليم في المنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشهد تشييد 20 برجا تنفذها الشركة الصينية لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بينها «البرج الأيقوني» الذي يصل ارتفاعه لنحو 400 متر، والذي سيدخل ضمن مراحل التسليم اللاحقة بهذا المشروع.



وفي كلمته خلال الاحتفالية أوضح رئيس الوزراء أن المليون وحدة سكنية التي تم تنفيذها كسكن للشباب ومحدودي الدخل، كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة نفذت كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة، داعيا أيضا في هذا الصدد إلى العودة للأعمال الفنية قبل عام 2011، والتي كنا نشاهد فيها المناطق غير الآمنة، والعشش غير الإنسانية التي كان يعيش بها مئات الآلاف من الأسر المصرية، وينشأ أطفالها في ظروف غير آدمية على الإطلاق، مؤكدا أننا تمكنا بفضل الله ودعم القيادة السياسية اللامحدود من إنهاء تلك المشكلة وتذليل هذا التحدي برقم يقترب من 120 مليار جنيه أخرى، وبذلك تكون الدولة قد أنفقت لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة اكثر من نصف تريليون جنيه مصري.