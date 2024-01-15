

يعقوب العوضي



فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد على منتخب الصين تايبيه بنتيجة 31 -27 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة آسيا (تصفيات كأس العالم 2025) والمقامة في مملكة البحرين حتى 25 يناير الجاري، وبذلك يتأهل الأزرق رسميا إلى الدور المقبل بغض النظر عن نتيجة مباراته مع منتخب قطر غدا، إذ أصبح رصيد منتخبنا 4 نقاط ليضمن المركز الثاني على أقل تقدير في المجموعة. وخلال المواجهة، حصل حارس مرمى المنتخب الوطني عبدالعزيز الظفيري على جائزة رجل المباراة.



وفي الجولة المقبلة للدور التمهيدي سيلتقي الأزرق وقطر في مباراة قوية على الصعيدين الآسيوي والخليجي، حيث يبحث منتخبنا عن تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له صدارة الترتيب.



وسيبحث الجهاز الفني عن الأسلوب والتكتيك المناسب للمواجهة، واضعا في الحسبان عدم كشف جميع أوراقه في المباراة خاصة أن احتمالية المواجهة قد تتكرر في الأدوار النهائية.



وأكد سعيد حجازي قائد الجهاز الفني، أن اللاعبين يملكون مقومات الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية والتأهل بالتساوي مع المنتخبات المنافسة وقال: «لقد فزنا فعلا على بعض المنتخبات المنافسة في البطولة، وعلينا استذكار أدائنا أمامهم في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت في الصين، فقد تفوقنا على كوريا الجنوبية واليابان وإيران، كما خسرنا أمام البعض منهم بفارق ضئيل من الأهداف مما يعني وجود المنافسة».



وأضاف حجازي أن كل مباراة تعتبر نهائيا لنا، حيث سنقدم كل ما يمكن على أرضية الملعب للوصول إلى إحدى بطاقات التأهل، وسابقا لم نكن نرى احتمالية التأهل لكن بعد ما قدمه الأزرق في دورة الألعاب الآسيوية وفي ظل وجود الروح العالية القتالية نتطلع لبلوغ نهائيات كأس العالم.