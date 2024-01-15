

يحيى حميدان



قررت إدارة نادي الكويت إلغاء فكرة إقامة معسكر تدريبي خارجي لفريق كرة القدم خلال فترة التوقف الحالية نظرا لإقامة بطولتي آسيا وأفريقيا والتحاق بعض المحترفين الأجانب بصفوف منتخبات بلدانهم.



ويأتي هذا القرار بسبب انضمام 10 لاعبين من «الأبيض» إلى المنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي، بالإضافة لمحمد مرهون (البحرين) وطه ياسين الخنيسي (تونس)، الأمر الذي يعني عدم استفادة الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول من المعسكر الخارجي.



ويكتفي الكويت بالتدريبات اليومية بصورة طبيعية ولم يتم الاتفاق على إقامة أي مباراة ودية في الوقت الحالي.



ويستأنف الفريق الكويتاوي مبارياته الرسمية يوم 2 فبراير المقبل في الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو الأمير، حيث ينتظر الفائز من الجهراء والتضامن.