أعلنت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى الشركات العقارية الرائدة في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن رعايتها الإستراتيجية لأكبر بطولة قفز حواجز في الكويت «KIB The Stadium»، بمشاركة فرق محلية ودولية متنوعة. ليكون هذا واحدا من أبرز الأحداث الرياضية والأول من نوعه خلال هذا العام، ويتم تنظيمه بواسطة شركة سافكس، الشركة الرائدة في المنطقة بإدارة وتنظيم الأحداث الرياضية.



جاء ذلك يوم الثلاثاء، الموافق 9 يناير الجاري، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق المارينا للإعلان عن تفاصيل البطولة التي تقام بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للفروسية واللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحافي، قال نائب رئيس أول إدارة التسويق والإعلام في شركة العقارات المتحدة ناصر القلاف: «تلتزم شركة العقارات المتحدة بدعم المبادرات والأحداث ذات المستوى العالمي التي تجمع الناس معا وتسهم في إثراء النسيج الثقافي والرياضي للكويت. وعليه سنواصل دعم المبادرات القيمة التي تلهم وتمكن الرياضيين وتعزز حضورهم على الساحتين الوطنية والعالمية من خلال منحهم منصة لتحقيق إنجازات مبهرة». وأضاف القلاف: «كما تعكس شراكتنا مع سافكس التزامنا العميق تجاه المجتمع وتعزيز مكانة الكويت على الساحة الرياضية الدولية، حيث إن رياضة الفروسية تمنحنا، بتاريخها العريق، فرصة فريدة للمساهمة في تعزيز ثقافة رياضية مزدهرة في وطننا».



من جهته، أشاد المدير التنفيذي في شركة سافكس، أحمد الماجد، بدعم شركة العقارات المتحدة المستمر، قائلا: «لطالما كانت شركة العقارات المتحدة شريكا إستراتيجيا، وأظهرت دعما كبيرا لمبادراتنا بمختلف أطيافها. وفي هذا العام قدمت لنا شركة العقارات المتحدة إلى جانب رعايتها الإستراتيجية مقرها لاستضافة بطولة KIB The Stadium للمرة الثانية على التوالي، مما وفر موقعا إستراتيجيا ومؤثرا لبطولة الفروسية، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى البطولة بشكل كبير».



الجدير بالذكر أن هذه السنة هي الثانية على التوالي التي تقوم فيها شركة العقارات المتحدة برعاية بطولة KIB The Stadium، إلا أنه في عام 2023 كانت البطولة مخصصة لرياضة البادل التي لاقت نجاحا واسعا ضمن مختلف أفراد المجتمع، وعليه تم تخصيص بطولة KIB The Stadium هذا العام للفروسية، حيث تتنافس خلالها فرق محلية ودولية متنوعة، علما أنها ستنطلق يوم 26 يناير الجاري حتى 17 فبراير المقبل في شاطئ المارينا.