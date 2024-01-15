

هادي العنزي



اقترب الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات برئاسة حمود ماجد، من التعاقد مع لاعبين برازيليين، أحدهما يلعب صانع ألعاب، فيما سيكون الثاني بمركز الارتكاز.



ويواصل الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي ميراندا ومساعده طلال خلفان تحضيرات «الأحمر» لمواجهة العربي في كأس سمو الأمير 26 يناير الجاري.



من جانبه، ذكر حمود ماجد أن الفريق يواصل تدريباته اليومية بحضور جميع اللاعبين، وقال لـ «الأنباء»: «تنتظرنا مهمة كبيرة في الأيام القليلة المقبلة، ونعمل بجد واجتهاد للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية ممكنة، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام فريق قوي يسعى للفوز في جميع الألقاب».



وأشار ماجد إلى أن الجهاز الإداري وبالتنسيق مع الجهاز الفني حريص على تدعيم صفوف «الأحمر» بأكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية.