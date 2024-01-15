

هادي العنزي



يستضيف الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة نظيره المنامة البحريني في الـ 8 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في الدوري الآسيوي «السوبرليغ» لكرة السلة لغرب آسيا، منطقة الخليج.



ويأمل «البرتقالي»، ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط، تحسين مركزه بالمجموعة من خلال الفوز على المنامة بطل النسخة السابقة ومتصدر الترتيب بـ 6 نقاط، معولا على الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق، ومستفيدا من فوزه الأول في البطولة بعدما تغلب على مستضيفه الشمال القطري 101-75 ديسمبر الماضي.



وتضم كوكبة مدرب كاظمة السلوفيني بويان لازك العديد من اللاعبين المتميزين، من بينهم «المايسترو» أحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، ويوسف بورحمة، إضافة إلى الأميركيين ترافيس ليزلي، وكلينت تشابمان.



وينص نظام البطولة على تأهل الأول من مجموعتي منطقة الخليج إلى الدور نصف النهائي مباشرة، فيما سيلتقي ثاني المجموعة الأولى ثالث المجموعة الثانية وثاني المجموعة الثانية يلتقي ثالث المجموعة الأولى بنظام «البلاي أوف» من ثلاث مواجهات، على أن يتأهل الفائزان من مباراتين إلى الدور نصف النهائي لمنطقة الخليج لينضما إلى بطلي المجموعتين، حيث تلعب الفرق بعدها بنظام المقص بنظام «البلاي أوف» أيضا من ثلاث مواجهات ويتأهل الفائزان بمباراتين للدور النهائي لمنطقة الخليج.



إلى ذلك، وفي الدوري العام، تغلب الكويت على التضامن 93-84 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ليرفع «العميد» رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف القادسية متصدر الترتيب، وتبقى للكويت مباراة مؤجلة مع كاظمة.