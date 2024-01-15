

تواصل بطولة الكويت الآسيوية للرماية، منافساتها اليوم على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، والتي تستمر حتى 22 من يناير الجاري، بمشاركة 26 دولة.



وأعلن رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية رئيس الشرف لنادي الرماية الشيخ سلمان الحمود افتتاح البطولة متمنيا متابعة منافسات قوية التي تمنح أبطالها 8 بطاقات تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر اقامتها في باريس الصيف المقبل.

وبدأت منافسات البطولة أمس بإقامة تصفيات مسابقة رماية (تراب) للرجال والسيدات والناشئين على ان تقام نهائياتها غدا فيما تستمر باقي المنافسات تباعا بإقامة مسابقات رماية (سكيت) ورماية الزوجي المختلط للمسابقتين لذات الفئات.



وثمن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة دعيج العتيبي عاليا الرعاية الأبوية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للرماية الكويتية ما كان له الأثر الكبير لتطورها وتحقيقها لنجاحات متتالية.

وقال العتيبي في كلمة له بافتتاح البطولة ان مشاركة نحو 500 رياضي من الدول الاسيوية بالبطولة من لاعبين ومدربين واداريين بأبرز رماتها سيمنح البطولة تنافسية عالية كونها مؤهلة للأولمبياد، موضحا ان اللجنة المنظمة أعدت جميع التجهيزات بدعم مميز من جهات الدولة ذات الصلة لإنجاح هذا الحدث الرياضي القاري المهم.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوتشيانو روسي في كلمة ان الاتحاد واثق تماما من نجاح الاتحاد الكويتي بتنظيم البطولة موضحا ان المقاعد التأهيلية للأولمبياد ستوزع 4 بطاقات لفئة الرجال ومثلها للسيدات لمسابقتي «سكيت» و«تراب».

بدورها، أكدت عضو اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات دعم اللجنة الاولمبية برئاسة الشيخ فهد الناصر لكل لاعبي الكويت بمختلف المنافسات لاسيما بالرماية التي حققت العديد من الانجازات الكبرى. وأعربت عن أملها بتحقيق رماة وراميات الكويت لمراكز متقدمة وتحقيق التأهيل للأولمبياد منوهة بالتنظيم الاحترافي لاتحاد الرماية للبطولة.