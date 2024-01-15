

تعود بطولة «ريد بل كار بارك درفت» إلى الكويت هذه السنة لتضرب موعدا مع عشاق الأجواء الحماسية لرياضة المحركات، وتعطي السائقين المشاركين فرصة لإثبات مهاراتهم على مدى يومين من المنافسات المحتدمة، في أبرز حدث رياضي من نوعه يشمل تصفيات مؤهلة إلى نهائي وطني.



يقام الحدث الجماهيري في مدينة الكويت لرياضة المحركات، على أن يقام النهائي الجمعة 2 فبراير المقبل ابتداء من الساعة 7:00 علما أن الأبواب ستفتح عند الساعة 6:00.



وسيكون على سائقي الدرفت أن يشقوا طريقهم بمهارة على حلبة مليئة بالتحديات، محاولين تخطي العوائق، على أن يتم تقييم أداء كل منهم وفق تسعة معايير وعقبات ومجموع 400 نقطة.



ويخصص حد أقصى من 120 نقطة لمهارات الدرفت، بينما يمكن منح ما يصل إلى 60 و50 نقطة على التوالي لعقبتي الزعانف والبندول.



أما مظهر السيارة وتصميمها فيؤهلان السائق ليحظى كحد أقصى بـ 40 نقطة، في حين أن دخان الإطارات وهدير المحرك وتحديي البوابة والحلزون تمنح السائق 20 نقطة كحد أقصى من الرصيد الإجمالي.



أما العقبة النهائية المسماة المربع، وهي مساحة ضيقة على السائقين إنجاز دوران كامل بسياراتهم في داخلها، فهي تمنح كل سائق ما يصل إلى 50 نقطة.



ويتوجب على السائقين أن يتنبهوا إلى أن ارتكاب أي خطأ قد يتسبب في تلقيهم عقوبات تتمثل في حسم نقاط، إذ يتوجب عليهم تحاشي الارتطام بالعوائق التي تحدد المسار، وتفادي السير في الاتجاه الخاطئ وفقدان السيطرة على سياراتهم. وتؤدي ثلاث عقوبات في جولة واحدة إلى الاستبعاد المباشر عن المنافسات.



وتعود بطولة الدرفت الأضخم في المنطقة إلى الكويت بعد غياب ثلاث سنوات، وتقام بالشراكة مع ريد بل موبايل من زين، شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت، أكوا إيفا، ومدينة الكويت لرياضة المحركات، وبحضور أسماء مهمة في عالم السباقات وعروض الدرفت والدراجات النارية.