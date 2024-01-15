

تنازل أستون فيلا عن الوصافة لمان سيتي، حامل اللقب، وذلك بعد اكتفائه بالتعادل السلبي مع مضيفه إيفرتون أمس في المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي. وكان استون فيلا مرشحا لتحقيق فوزه الثالث عشر واستعادة المركز الثاني من مان سيتي، لكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، الذي يستعد لمواجهة تشلسي الجمعة في الدور الرابع لمسابقة الكأس، عجز عن الوصول إلى الشباك واكتفى بالتعادل الرابع، رافعا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف سيتي، ونقطتين خلف ليفربول المتصدر، كما حصل إيفرتون على نقطته الـ 17 في المركز السابع عشر بفارق نقطة عن منطقة الهبوط.



إلى ذلك، قاد البديل الدولي البلجيكي كيفن دي بروين العائد من الإصابة فريقه مان سيتي حامل اللقب الى قلب الطاولة على مضيفه نيوكاسل والفوز عليه 3-2 بتسجيله هدفا مع تمريرة حاسمة أمس الأول على ملعب «سانت جيمس بارك» في نيوكاسل. ليحقق «السيتي» فوزه الثالث تواليا في الدوري والخامس في مختلف المسابقات، وارتقى إلى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، وثأر «سيتيزن» الذي يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة مع برينتفورد، لخروجه على يد نيوكاسل من الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة عندما خسر أمامه 0-1 على الملعب ذاته في 27 سبتمبر الماضي.



في المقابل، واصل نيوكاسل سقوطه المدوي في الدوري وخسر المباراة الرابعة تواليا والسادسة في مبارياته السبع الأخيرة، فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز العاشر، وبات مهددا بالتراجع مركزا واحدا في حال فوز ولفرهامبتون على ضيفه برايتون في 22 الشهر الجاري في ختام المرحلة.



وعلق الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على فوز فريقه القاتل أمام نيوكاسل يونايتد، وقال في تصريحات نشرتها شبكة «بي بي سي»: «كان ذلك جيدا حقا، في بعض الأحيان يكون الفوز بهذه الطريقة أفضل للفريق، في كل شيء وقد أظهرنا الشخصية والروح القتالية».



وعن رأيه في مستوى كيفين دي بروين، قال: «أنا منزعج بعض الشيء وغاضب منه لأنه لم يسجل من الركلة الحرة!»، مضيفا: عندما يمتلك دي بروين الكرة، ويكون هناك شخص آخر يركض أمامه، فإن كيفين يكون فريدا من نوعه في العالم.



من جانب آخر، حقق تشلسي فوزه الثالث تواليا في الدوري لأول مرة هذا الموسم أمام ضيفه فولام 1-0، وذلك بعد خسارته المحرجة في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة أمام ميدلزبره.