

انفرد جيرونا بالصدارة بتعادله السلبي مع مضيفه الجريح ألميريا صاحب القاع أمس في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني، مستفيدا من غياب ريال مدريد المنشغل بمسابقة الكأس السوبر المقامة في السعودية.



وكان جيرونا مرشحا للعودة بالنقاط الثلاث ضد فريق لم يذق طعم الفوز في أي من مبارياته هذا الموسم، لكن فريق المدرب ميتشل، الفائز على منافسه ذهابا 5-2، عجز عن الوصول الى شباك مضيفه، ثم تعقدت مهمته بشكل أكبر في الدقائق العشر الأخيرة بعدما اضطر لإكمال اللقاء بـ 10 لاعبين نتيجة طرد أليكس غارسيا.



ورغم اكتفائه بالتعادل الرابع للموسم، انفرد النادي الكاتالوني بالصدارة مع 49 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي تأجلت مباراته ومضيفه خيتافي بسبب انشغاله بمسابقة الكأس السوبر التي وصل الى مباراتها النهائية ضد غريمه برشلونة، الغائب أيضا عن المرحلة، على غرار أتلتيكو مدريد وأوساسونا، فيما بقي ألميريا من دون فوز هذا الموسم، قابعا في ذيل الترتيب برصيد 6 نقاط وبفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان. إلى دلك، واصل أتلتيك بلباو نتائجه الرائعة وانتصاراته المتتالية عندما حسم الدربي الباسكي أمام جاره وضيفه ريال سوسييداد 2-1 أمس الأول على ملعب «سان ماميس» في بلباو.



وقال بيرينغوير: «خضنا مباراة تنافسنا فيها بنسبة 100%، والشيء المهم هو أننا فزنا بها وحصلنا على 3 نقاط أخرى»، مضيفا: «هذا الموسم، لا ألعب كثيرا، يجب أن أستغل الفرص التي تتاح لي».



ورفع بلباو رصيده إلى 41 نقطة وانتزع المركز الثالث بفارق الأهداف من برشلونة الذي يستضيف أوساسونا الثلاثاء المقبل.



في المقابل، واصل ريال سوسييداد، نتائجه المخيبة ومني بخسارته الرابعة هذا الموسم والأولى في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس.



واستعاد ريال بيتيس نغمة الانتصارات بعد 4 تعادلات وخسارة واحدة عندما تغلب على ضيفه غرناطة 1-0.



وعزز ريال بيتيس موقعه في المركز السابع برصيد 31 نقطة مقابل 11 نقطة لغرناطة التاسع عشر قبل الأخير.



وضرب لاس بالماس عصفورين بحجر واحد عندما أكرم وفادة ضيفه فياريال 3-0، فيما سقط ريال مايوركا في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه سلتا فيغو 1-1.