قامت سيدة بريطانية عاشقة للطيور بإنشاء فندق خاص للاعتناء بالدجاج، حيث تحظى فيه بمعاملة فاخرة، وتتناول طعامها على أنغام موسيقى بيونسيه، لتصبح هذه الدجاجات الأكثر حظا في عالم الحيوانات.



وحددت كاتريونا شوفلين (31 عاما) أسعار إقامة الدجاج بـ 3 جنيهات إسترلينية (3.8 دولارات) في الليلة، مقابل إقامة الدواجن في فندقها الفاخر «Hen Weekend Chicken Boarding».



وتخطط كاتريونا لكسب المزيد من النقود من الأشخاص الذين يربون الطيور كحيوانات أليفة، وخاصة منذ عمليات الإغلاق والحظر بسبب فيروس كورونا، ونقص البيض في الأسواق.