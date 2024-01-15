ثار بركان يقع شمال بلدة غريندافيك جنوب غرب آيسلندا في ساعة مبكرة امس قرب موقع ثوران بركاني في ديسمبر، وفق مكتب الأرصاد الآيسلندي.



وكان النشاط الزلزالي تصاعد ليل أول من أمس وأجلت السلطات أهالي غريندافيك، حسبما ذكرت هيئة البث الآيسلندية العامة آر يو في. وكتب مكتب الأرصاد «حدث شق في جانبي السدود التي بدأ بناؤها شمال غريندافيك».



وأظهرت مشاهد حية تدفق الحمم البرتقالية اللون وخلفها سماء معتمة.



وهذا خامس ثوران بركاني في آيسلندا خلال عامين. وكان الأخير في 18 ديسمبر في المنطقة نفسها جنوب غرب العاصمة ريكيافيك. وغريندافيك قرية صغيرة معروفة بصيد الأسماك وبها قرابة 4000 نسمة، وقد أخليت في 11 نوفمبر كإجراء احترازي. ومنذ ذلك الحين سمح للأهالي بالعودة لفترات مقتضبة قبل الإعلان عن أوامر إخلاء مجددا ليلا.