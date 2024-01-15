





٭ تذاكر مجانية لجماهير البحرين: أعلن الاتحاد البحريني عن توفير عدد من التذاكر المجانية لجماهير البحرين التي تتوافد على الدوحة لتشجيع منتخب بلادها.



وقال الأمين العام للاتحاد البحريني راشد الزعبي: إن الأولوية في الحصول على التذاكر المجانية ستكون للجماهير التي تؤكد حضورها، كما أعرب عن شكر وتقدير الاتحاد لمبادرة اللجنة الأولمبية البحرينية، في التكفل بتذاكر الجماهير البحرينية في مباريات المنتخب بكأس آسيا 2023.



٭ الافتتاح حطم الأرقام القياسية: حطم الحضور الجماهيري في افتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023، على ستاد لوسيل المونديالي الرقم القياسي في تاريخ البطولة في المباريات الافتتاحية، بعدما شهدت مباراة قطر ولبنان وانتهت بفوز «العنابي» 3-0 حضور 82.490 مشجعا، ليتفوق على الرقم السابق البالغ 40.000 في افتتاح كأس آسيا 2004 في مباراة الصين والبحرين التي انتهت بالتعادل 2-2 على ستاد العمال في بكين، فيما شهدت المباراة الافتتاحية في النسخة الأخيرة بالإمارات حضورا بلغ 33.878 مشجعا في المباراة التي جمعت بين منتخبي الإمارات والبحرين على ملعب مدينة زايد الرياضية وانتهت بالتعادل 1-1.



٭ «العنابي» يفتقد همام أمام طاجيكستان: سيفتقد منتخب قطر جهود لاعبه همام الأمين بشكل رسمي في المباراة المقبلة أمام طاجيكستان مساء الأربعاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بسبب إصابته بالتواء في الكاحل خلال مباراة لبنان بالجولة الأولى، حيث أجرى اللاعب فحصا طبيا بعد المباراة للتأكد من حجم الإصابة وتبين حاجته إلى الراحة وبالتالي لن يكون جاهزا للمشاركة في اللقاء المقبل، وكان همام قد شارك في الدقيقة 72 من عمر مباراة لبنان كبديل لمحمد وعد لاعب الوسط، لكنه شعر بآلام وخرج من الملعب على عكازين.