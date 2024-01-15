مفرح الشمري



بعد مسيرة حافلة بالنجاحات في المسرح والتلفزيون والاذاعة، انتقل الى رحمة الله تعالى الفنان القدير محمد غباشي المقيم في امارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.



الراحل من مواليد الإسكندرية وحاصل على دبلوم معهد الفنون الجميلة ـ قسم المسرح ـ إخراج وتمثيل من الأردن، وهو مؤسس لفرقة مسرح حكايا للأطفال بالأردن وعضو مؤسس لفرق المسرح الحر ـ الأردن، وعضو منتسب في مسرح الشارقة الوطني بدولة لإمارات، بالاضافة انه عضو منتسب في جمعية المسرحيين الاماراتية.



الراحل يعمل في تلفزيون الشارقة معد ومقدم برامج منذ العام 2004، وقام بتمثيل وإخراج العديد من الأعمال المسرحية في مصر والأردن والإمارات، كما قام بتمثيل العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية، وشارك في العديد من الورش والدورات المسرحية·



ومن اعمال الراحل: مسلسل من شارع الهرم والميراث والعاصوف وسيلفي وحارة الشيخ وغيرها من الاعمال الخليجية والعربية.



رحم الله الفنان القدير محمد غباشي الذي يلقبه احباؤه واصدقاؤه بـ «الطيب» لتعامله الراقي مع الجميع.



إنا لله وإنا إليه راجعون.