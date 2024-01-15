

حقق منتخب الإمارات أمس فوزا مستحقا على هونغ كونغ 3-1 ضمن مباريات المجموعة الثالثة في اللقاء الذي استضافه ستاد خليفة الدولي في مدينة الريان في قطر.



وتصدرت بذلك الامارات التي تحصلت على ركلتي جزاء المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما احتل هونغ كونغ المركز الرابع والأخير دون نقاط، وذلك قبل مواجهة ايران وفلسطين ضمن نفس المجموعة.

وكان منتخب هونغ كونغ منافسا قويا وندا صعبا للمنتخب الإماراتي واستطاع مجاراته في معظم دقائق اللقاء، ما يؤكد عدم وجود أي منتخب سهل في البطولة الآسيوية الحالية.

وقد أنهى المنتخب الإماراتي الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد جاء في الدقيقة (34) من ركلة جزاء ترجمها اللاعب سلطان الأميري في شباك هونغ كونغ، وقد دخل اللاعب بهذا الهدف (المولود في 4 مايو 2004) التاريخ بعدما أصبح أصغر لاعب في تاريخ «الأبيض الاماراتي» يسجل في كأس آسيا، لكن هونغ كونغ «المجتهد» استطاع تعديل النتيجة في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الثاني عن طريق لاعبه تشان سيو كوان، فيما عاد المنتخب الاماراتي سريعا ولم يمهله كثيرا وتقدم مجددا عبر اللاعب زايد سلطان الزعابي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط، وبينما تلفظ المباراة أنفساها الأخيرة، منح حكم اللقاء مجددا الإمارات ركلة جزاء ثانية في الدقيقة (95) ترجمها يحيى غساني بنجاح في مرمى هونغ كونغ.