

انتابت حالة من الغضب الشديد في الشارع الرياضي السعودي، وذلك بعد قرار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، باستبعاد الثلاثي لاعب النصر أيمن يحيى، ولاعب الفتح عباس الحسن بسبب الإصابة، إلا أن القرار الأغرب كان في استبعاد الحارس نواف العقيدي، دون أن تتضح أسباب استبعاده حتى الآن، كما أن استبعاد اللاعبين في هذا التوقيت يعد أمرا غريبا أيضا، فيما ضم الثلاثي محمد البريك وطلال حاجي، بالإضافة إلى الحارس محمد الربيعي، بينما سمح للاعب ريان حامد بمغادرة معسكر الدوحة والانضمام لمعسكر الأخضر تحت 23 عاما.

وتساءلت الجماهير السعودية عن سبب استبعاد العقيدي الذي قدم مباراة رائعة أمام لبنان في المباراة الودية التي فاز فيها الأخضر 1-صفر، على ستاد سعود بن عبدالرحمن بالوكرة. وحرص مانشيني على فرض حالة من التركيز على لاعبي المنتخب السعودي الذي يستعد لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس آسيا أمام المنتخب العماني غدا، على ستاد خليفة الدولي.

وبالرغم من أن المنتخب السعودي بدأ تدريباته على ملاعب أسباير لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، إلا أن مانشيني توجه إلى الإعلاميين قائلا: «مرحبا بكم في معسكر المنتخب وأي استفسارات أو أسئلة عليكم الانتظار إلى المؤتمر الصحافي للحديث عن المباراة والإجابة عن أسئلتكم».