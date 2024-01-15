استهدفت غارات أميركية ـ بريطانية جديدة مدينة الحديدة في غرب اليمن، وذلك لليوم الثالث على التوالي.



وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن باستهداف الطيران الأميركي ـ البريطاني لجبل جدع بمديرية اللحية في مدينة الحديدة.



وتأتي الغارات الأميركية ـ البريطانية بعدما أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية الفضائية، أن «الضربات في اليمن لن تكون الأخيرة ولن نتردد»، لافتا إلى أن الضربات رسالة للحوثيين بضرورة وقف هجماتهم فورا.



وطالت الهجمات الأميركية ـ البريطانية خلال اليومين الماضيين أكثر من 60 هدفا في 6 محافظات يمنية بها مواقع تخزين عسكرية للحوثيين، فضلا عن مواقع للرادار ومراكز تصنيع وتخزين للدرون والصواريخ.