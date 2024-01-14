رفض الدولي محمد صلاح قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم خسارة «الفراعنة» أمام موزمبيق عندما أدرك التعادل«2-2» من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع في استهلالية مشوار المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار.



وبادر المنتخب المصري بافتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق مصطفى محمد بعد مرور دقيقتين فقط من صافرة البداية، قبل أن يقلب المنتخب الموزمبيقي الطاولة في الشوط الثاني، حيث أحرز خلاله هدفين عن طريق ويتينيس جواو هدف التعادل عند الدقيقة 55، واضاف سلسيو بواكي الهدف الثاني عند الدقيقة 58.



وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز المنتخب الموزمبيقي، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أحرز



منها محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر عند الدقيقة (90+6) ، ليحرم نجم ليفربول الإنجليزي المنتخب الملقب بـ(الأفاعي) من تحقيق انتصار تاريخي على مصر، وصيف النسخة الماضية.



وبذلك حصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

وحصل الموزمبيقي ريكاردو مارتينيز على جائزة أفضل لاعب في المباراة.