فاز المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم على نظيره الفلسطيني بنتيجة 4-1 اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا الجارية في قطر.



افتتح أهداف المواجهة الإيراني كريم فرد في الدقيقة الثانية، وأضاف الثاني شجاع زادة "12" وأحرز الثالث مهدي جايدي "38".



وقبل نهاية الشوط الأول، قلص الفارق الفلسطيني تامر صيام عند الدقيقة "45+6". وأنهى الأهداف الإيرانية سردار أزمون "55".



ويتربع المنتخب الإيراني على عرش صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن نظيره الإماراتي الذي كسب هونغ كونغ 3-1.



وتلاقي إيران نظيرتها هونغ كونغ الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية، بينما تواجه الإمارات منافستها فلسطين في اليوم الذي يسبقه.