حسن جوهر: طالبنا في مجلس الأمة بالإجماع بأن تلتحق الحكومة بركب الانتصار للقضية الفلسطينية في أروقة المحاكم الدولية

هاني شمس: لن تتوقف مساعداتنا لغزة ولن ينتهي الصمود الفلسطيني إلا بعد تحقيق النصر

أحمد لاري: رغم قلة العتاد والسلاح الشعب الفلسطيني حقق انتصارا كبيرا أمام الدول الكبرى

التيارات السياسية: القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوبنا العربية وقواها التحررية





عاطف رمضان



نظمت القوى السياسية والمدنية في ⁧‫الكويت⁩ اعتصاما ووقفة تضامنية مع أهل غزة في فلسطين، وذلك في ساحة الإرادة بمناسبة مرور 100 يوم على معركة "طوفان الأقصى " وحرب الإبادة المتواصلة عليها من قبل العصابات الصهيونية والقوى العالمية المتواطئة ضد أهل فلسطين، وبمشاركة عدد من النواب وممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني.



وقال النائب د. حسن جوهر خلال الاعتصام: تحية احترام وإجلال من الشعب الكويتي الى اخواننا في غزة الأبية، بعد مرور 100 يوم على احداث غزة، فللمرة الأولى يحاكم الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية من قبل دولة جنوب افريقيا التي كانت تواجه العنصرية والاستبداد وهذا مكسب. ونحن في مجلس الأمة طالبنا بالإجماع بأن تلتحق حكومة الكويت بركب الانتصار للقضية الفلسطينية في اروقة المحاكم الدولية.



واضاف د.جوهر ان هذا سيسجل كأول انتصار ديبلوماسي وسيجر قادة الصهاينة الى محاكمات عالمية، و بعد مرور 100 يوم على العدوان الصهيوني على اخواننا في غزة تتضح معالم هذا العدوان، وقد تمكن اهل غزة من تسجيل الانتصار وكسر الأسطورة المصطنعة سواء من حيث القوة او قدرة استخبارات الكيان الصهيوني.



وزاد د.جوهر: رغم الدمار الذي قام به الكيان الصهيوني لم يستطع الوصول الى اسير واحد، واستطاعت غزة ان تركّع الكيان الصهيوني وتجعله يستنجد بالقوات العالمية الكبرى، وتمكنت غزة من ان تقف صامدة منتصرة وتسجل نقاط الفوز، لافتا الى انه رغم سقوط اكثر من 25 ألف شهيد خلال 100 يوم غير الجرحى والمهجرين من بيوتهم، الا ان القضية الفلسطينية كسبت أكبر تأييد في العالم خلال القرن الحديث، واصبحت مثل هذه الوقفات والاعتصامات شعارا للإنسانية .



ونوه د.جوهر الى ان مقاطعة منتجات الكيان الصهيوني وحلفائه اصبحت تؤلمهم اقتصاديا وماليا وهذا يعد انتصارا.

وزاد قائلا: خلال الـ 100 يوم القادمة ستتغير ملامح المستقبل السياسي والمنطقة والعالم ككل، وهناك محاولات دنيئة لخلق الفتن لجر الدول العربية وشعوبها الى فتن داخلية لأن الصهاينة وحلفاءهم لم يستطيعوا ان يلحقوا الهزيمة التي كانوا يتمنونها لأصغر بقعة جغرافية في العالم "غزة".



وبين د.جوهر ان القوة الاقتصادية لدى الغرب ستشهد مزيدا من الاستنزاف خاصة ما يتعلق بتصدير النفط والشحن البحري وهذا بدايات الخذلان للقضية الفلسطينية، ونتمنى وقف اراقة الدماء في اسرع وقت ممكن وان يقف العدوان على الأبرياء، وسيسجل مزيد من الانتصارات لأهل غزة خلال الايام القادمة .



صمود اسطوري



من جهته، قال النائب هاني شمس ان الشعب الفلسطيني صمد منذ 74 عاما، وليس غريبا عليه الصمود امام الاحتلال 100 يوم منذ بداية "طوفان الأقصى " وهذا يعد صمودا أسطوريا ضد العمل الإجرامي من الكيان الصهيوني بالرغم من مساعدة حلفائهم من دول الغرب الذين يسعون حاليا الى اخفات الاصوات التي تدعم القضية الفلسطينية.



واكد النائب شمس انه حتى وان تأخرت الوقفات التضامنية مع الاخوة في غزة في ساحة الارادة فلن تتوقف المساعدات ولن ينتهي الصمود الفلسطيني الا بعد تحقيق النصر على الكيان الصهيوني.



انتصار كبير



بدوره، قال النائب احمد لاري: بعد مرور 100 يوم على طوفان الأقصى وهذا الصمود الاسطوري رغم قلة العتاد والسلاح الا ان الشعب الفلسطيني يحقق انتصارا كبيرا امام تلك الدول الكبرى.



واضاف لاري: ان الكيان الصهيوني لم يحقق اهدافه في هذه الحرب المتمثلة في الانتصار على حماس والسيطرة على غزة، مشيرا الى عدم قدرتهم على فك اسراها لدى حماس وانه وفق المعايير السياسية فإن الكيان الصهيوني الهزيمة قد لحقت به.



ولفت الى ان المقاومة كسبت الرأي العام العالمي وقد شاهدنا مشاركة غالبية دول العالم مع جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية بخصوص تجريم ما يشنه الكيان الصهيوني من حرب ابادة في غزة.



التضامن مع غزة



من جانبه، قال حماد النومسي: ندعو الشعوب العربية للضغط على حكوماتها من اجل الانضمام للتضامن مع اهل غزة مع دعمهم بكل ما نستطيع، لافتا الى ان قادة الاحتلال لن يسلموا من المحكمة الجنائية الدولية وانه يجب ان ندعم كل من يقاضيهم في المحاكم الدولية.

الاتحاد والترابط



بدوره، قال العضو في شباب من اجل القدس راشد الطراروة: ان ما حدث في غزة من جرائم حرب خلال 100 يوم لا تقبله الانسانية، مشيرا الى انه في الوقت الذي نجد فيه البعض غيّر موقفه تجاه قضية غزة ونجد بعض الدول الاجنبية تقف مع اهل غزة.



ولفت الى انه في حال تراجع البعض عن دعم غزة ستدور الدائرة على باقي الدول العربية، داعيا الى الاتحاد والترابط لدعم القضية الفلسطينية.



التيارات السياسية



وأكدت التيارات السياسية الكويتية في كلمة لها انه بعد مائة يوم فشل خلالها العدو الصهيوني في تحقيق أهدافه المعلنة من حربه العدوانية في القضاء على المقاومة وتحرير أسراه، ولم ينجح سوى في الانتقام والتقتيل والتدمير.



واضافت التيارات السياسية أنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوبنا العربية وقواها التحررية، وأنّ هناك ارتباطاً لا انفصال فيه بين مقاومة الكيان الصهيوني ومقاومة الهيمنة الغربية لدى شعوب أمتنا العربية.



فريق قانوني



من جهته، قال المحامي احمد الحمادي: ان فريقا قانونيا في جنوب افريقيا وضع رابطا على مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيه من الناس كافة ممن لديه مواد او توثيقات للجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل لتزويدهم بها.

قدر وتضحيات

والقت كلمة موسسات المجتمع المدني لولوة الملا، أعربت خلالها عن شكرها لحكومة جنوب افريقيا لموقفها الإنساني والبطولي في الدفاع عن القضية الفلسطينية ووقوفها ضد حرب الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.



وقالت الملا: نقول لأهل غزة الصابرين الصامدين ولجميع إخواننا في فلسطين إن هذا هو قدركم وإن صمودكم الأسطوري وتضحياتكم لن تذهب سدى بل ستسجل علامة مضيئة في كفاح الشعوب ضد الظلم ومن أجل الحرية والكرامة.