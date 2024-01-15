توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة عشر في تاريخه بسحق برشلونة بنتيجة 4-1 على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير وأجواء رائعة شهدها اللقاء.

سجل أهداف ريال مدريد فينيسيوس جونيور (3) ورودريجيو جوس، فيما سجل هدف برشلونة الوحيد روبرت ليفاندوفسكي.

وللمرة الثانية خلال آخر 3 مباريات يسجل ريال مدريد 4 أهداف ضد برشلونة (4-0 في كأس الملك في أبريل 2023 وأمس في السوبر الاسباني)، وهو نفس عدد المرات التي سجلها في مواجهاتهما الـ 73 السابقة في جميع المسابقات.تألق.

وأصبح تشافي ثامن مدرب يستقبل 4 أهداف أو أكثر مرتين أمام ريال مدريد منذ فرانك ريكارد.

وحقق ريال مدريد السوبر بنظامه الجديد للمرة الثانية بعد الفوز بموسم 2019-2020، حيث خسر نهائي النسخة الماضية ضد برشلونة بنتيجة 3-1.

وصف المباراة

تألق حارس الريال لونين مبكرا وتصدى لتسديدة ليفاندوفسكي غير المراقب في الدقيقة الثالثة.

ورد ريال مدريد في الدقيقة السابعة بهدف أول بعدما تلقى فينيسيوس جونيور بينية من جود بيلينجهام وانفرد وراوغ الحارس وسدد كرة في الشباك.

وبعد 3 دقائق ومن مرتدة سريعة وبعد عرضية من رودريجيو سجل فينيسيوس ثاني الأهداف.

وفي الدقيقة 12 ردت العارضة تسديدة فيران توريس ثم أمسك لونين بمتابعة تسديدة ليفا.

كما واصل برشلونة التهديد بتسديدة قوية من جوندوجان أمسكها لونين في الدقيقة 16. وتواصل ضغط برشلونة وأسفرت التسديدات بعيدة المدى عن هدف تقليص الفارق من ليفا في الدقيقة 33.

وتحصّل فينيسيوس على ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد تعرضه للعرقلة من أراوخو وانبرى بنفسه للركلة وسجلها في الشباك معلنا تقدم الملكي بالهدف الثالث، والهاتريك الخاص به.

وبات فينيسيوس أول برازيلي يسجل ثلاثية في مرمى برشلونة لصالح ريال مدريد وأول لاعب يسجل ثلاثية في الكلاسيكو في كأس السوبر الإسباني.

وحاول برشلونة تقليص الفارق بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وفي الشوط الثاني حاول ريال مدريد إضافة الهدف الرابع وإنهاء اللقاء بشكل تام. وبالفعل سجل رودريجو من تمريرة فينيسيوس في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأصبحت المباراة أصعب على برشلونة بعد طرد أراوخو لحصوله على إنذار ثانٍ في الدقيقة 71 عقب تدخل على فينيسيوس جونيور.

وتصدى لونين لفرصة دي يونج في الدقيقة 78، ثم تألق لونين ومنع فرصة جواو فيلكيس في الدقيقة 80.

وأنهى تشواميني اللقاء بتصويبة قوية مرت أعلى العارضة لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني.