حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة بتحقيق فوز تاريخي على نظيره المنتخب الغاني 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويتواجد منتخبا غانا والرأس الأخضر في المجموعة الثانية رفقة منتخبي مصر وموزمبيق، حيث يتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة برصيد 3 نقاط ومن بعدها مصر وموزمبيق بعد تعادلهما 2-2 ولكل منهما نقطة وغانا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وقد أحرز جاميرو مونتيرو لاعب الرأس الأخضر هدف التقدم لفريقه في شباك منتخب غانا في الدقيقة 17 من عمر المباراة، حيث جاء الهدف من هجمة منظمة من الجبهة اليمنى وتابع مونتيرو الكرة التي ارتدت من يد حارس مرمى النجوم السوداء.

وألغى الفار هدف التعادل لمنتخب غانا عن طريق سيمينو في مرمى الرأس الأخضر في الدقيقة 36 من عمر المباراة بسبب تداخل لاعب غانا الذي وقع في مصيدة التسلل مع تصويبة يمينو وحجب الرؤية عن الحارس .

وأهدر كابرال فرصة خطيرة للرأس الأخضر في الدقيقة 43 من عمر المباراة، بعدما قاد انطلاقة عنترية من الجبهة اليسرى، لكن أنقذها دجيكو مدافع البلاك ستارز في اللحظة الأخيرة، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الرأس الأخضر.

وفي الشوط الثاني سجل ألكسندر دجيكو لاعب منتخب غانا هدف التعادل في الدقيقة 56 من عمر المباراة من رأسية وضعها على يمين الحارس، فيما أهدر سيمينو فرصة خطير لغانا في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وهدد الرأس الأخضر مرمى غانا في أكثر من فرصة لكن يقظة أوفوري حارس مرمى النجوم السوداء حرمت الرأس الأخضر من خطف الفوز، سجل جاري مينديس لاعب الرأس الأخضر الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وانتهى اللقاء بفوز الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف.