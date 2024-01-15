أقلعت صباح اليوم الإثنين، الطائرة الإغاثية الـ40 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش بحمولة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية إلى جانب 3 سيارات إسعاف و285 خيمة للأشقاء في قطاع غزة وذلك بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وبالشراكة مع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور نبيل العون لوكالة الأنباءالكويتية (كونا)، قبيل الإقلاع إنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية وسفارة الكويت في مصر إلى جانب الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتسهيل إجراءات دخول المساعدات إلى غزة في مدة لا تتجاوز 3 أيام.

وأوضح العون أن هذه الرحلة هي الـ16 للجمعية ضمن رحلات الجسر الجوي الكويتي، كاشفا أن المساعدات المقدمة من الجمعية بلغت 380 طنا إلى جانب 13 سيارة إسعاف وما يتجاوز 1000 خيمة لإيواء النازحين.

ولفت إلى أن مخازن الجمعية تحوي نحو 200 طن من المساعدات النوعية وذلك بعد إحصاء احتياجات أهالي قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني آملا بإدراج رحلات إضافية للجمعية في سياق الجسر الجوي لا سيما مع تردي الأوضاع الإنسانية الراهنة.

وبين أن حملة (شاحنات السلام) التي أطلقتها الجمعية في 15 ديسمبر الماضي وهدفت إلى تجهيز 500 شاحنة وإيصالها إلى أربع دول لمساعدتهم على مجابهة فصل الشتاء خصصت 58 شاحنة منها لإغاثة قطاع غزة.

من جهته قال ممثل (الهيئة الخيرية) بالرحلة الدكتور وليد العوضي في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الهيئة تواصل مد يد العون ومساعدة الأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات الخيرية الكويتية لتخفيف المعاناة الإنسانية هناك.

وأكد العوضي أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي تزايدت حدة الطلب على المواد الأساسية والتي تتطلب تضافر الجهود لإيصال المساعدات العاجلة مبينا أن هذه الرحلة جاءت بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني وبتسهيل من وزارات الدفاع والشؤون والخارجية الكويتية.