‬بحضور مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان، قام رئيس الميكنة والنظم الأمنية طلال العيدان، بالتوقيع على اتفاقية الدورات التدريبية بين الادارة العامة للجمارك والرئاسة العامة للحرس الوطني، وذلك لسخير كل الإمكانيات المشتركة لضمان جاهزية المنافذ وامن وتيسير التجارة عبر الحدود وحمايـة الاقتصاد الوطني من كل المخاطر وتلبية الاحتياجات الطارئـة وفق خطط تعاون محكمـة وأدوار بمسؤوليات محددة وخطط اتصال فعالة مع موظفي الجمارك في كافة المنافذ وتبادل الخبرات بكل المجالات من خلال برامج تدريبية مشتركة وفق اعلى المعايير العالمية لرفع مستوى الكفاءة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات الطارئة.



و‫ذكرت الجمارك في بيان لها ان ‬توقيع البروتوكول مع الحرس الوطني يمثل اضافة لعمل الادارة العامة للجمارك في تحقيـق استراتيجية متكاملـة بمشاركة جهات الدولـة لضـمان امـن وانسيابية التبادل التجاري امام أي طارئ لتحقيق الأهداف المنشودة.