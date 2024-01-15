القرار سيسهم في خفض الأسعار ومكافحة الغش في بلد المنشأ والوزن وكشف التوالف





طارق عرابي

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا حمل الرقم 7 لسنة 2024 بشأن بيع الخضار والفواكه، حظر بموجبه القيام بتجزئة العبوات والصناديق الكبيرة إلى عبوات وصناديق صغيرة في سوق الخضار (الفرضة) في منطقة الصليبية والعارضية والأندلس والجمعيات التعاونية والمخازن والمستودعات وأي أسواق أخرى يصدر بتجديدها قرار من وكيل الوزارة.



ودعا القرار جميع أصحاب البسطات والأسواق المركزية والمحلات التي تمارس نشاط بيع الخضار والفواكه إلى استعمال الميزان عند البيع بالتجزئة للمستهلكين، مع حظر التلاعب أو استعمال طرق أو وسائل تخل بالوزن بأي شكل أو وسيلة كانت.



وحظر القرار كذلك على تجار وبائع الخضار والفواكه رفع أسعارها ارتفاعا مصطنعا بأية وسيلة أو طريقة كانت، مثل تخزينها أو إخفاء كميات أو إذاعة أخبار غير صحيحة بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة لواقع العرض والطلب.