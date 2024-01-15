أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدء تحديث بيانات أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين للأنصبة من غير الكويتيين وذلك في المقر الرئيسي في منطقة المرقاب من يوم الثلاثاء 2 يناير حتى الخميس 1 فبراير المقبل خلال الفترة المسائية 5:00 - 8:00 مساء للتأكد من توافر الشروط اللازمة لاستمرار صرف المعاشات والأنصبة المستحقة لهم تفاديا لإيقاف المعاش والنصيب بتاريخ 4 فبراير المقبل.



وقالت المؤسسة ان المستندات المطلوبة لتحديث بيانات اصحاب المعاشات (غير الكويتيين المقيمين داخل دولة الكويت أو خارجها) هي: هوية وطنية صادرة من بلد الجنسية (الأصل) سارية المفعول لصاحب المعاش، بطاقة مراجعة (سارية المفعول) صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بطاقة ضمان صحي (سارية المفعول) صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.



وأوضحت أن طريقة تقديم المعاملة هي:



- الحضور الشخصي وفي حال حضور الوكيل يجب احضار اصل الوكالة (سارية المفعول).



- في حال حضور القيّم يجب تذييل حكم القوامة الصادر من خارج دولة الكويت بالصيغة التنفيذية من المحاكم الكويتية، وفي حال كان الحكم صادرا من دولة الكويت يجب ارفاق الحكم وشهادة حديثة بعدم الطعن على الحكم بالاستئناف.



كما حددت المؤسسة المستندات المطلوبة لتحديث بيانات (أصحاب الأنصبة) غير الكويتيين:



1 - المقيمون خارج دولة الكويت:



- هوية وطنية صادرة من بلد الجنسية. (سارية المفعول).



- شهادة من الجهة المختصة في بلد الجنسية تثبت عدم العمل وتبين جميع مدد العمل السابقة ان وجدت. (اناث/ ذكور ماعدا ارملة صاحب المعاش).



- شهادة تثبت الحالة الاجتماعية من الجهة المختصة وتبين كل التغييرات التي طرأت عليها (للإناث فقط).



حضور قيّم أو وكيل أو وصي:



يزاد على ما سبق:



- أصل الوكالة او طبق الاصل (سارية المفعول).



- إذا كان قيما او وصيا فيجب تذييل حكم القوامة او الوصاية الصادر من خارج دولة الكويت بالصيغة التنفيذية من المحاكم الكويتية، وفي حال كان الحكم صادرا من دولة الكويت يجب ارفاق الحكم وشهادة حديثة بعدم الطعن على الحكم بالاستئناف.



2 - المقيمون داخل دولة الكويت:



- هوية وطنية صادرة من بلد الجنسية (سارية المفعول).



- شهادة من الجهة المختصة في بلد الجنسية تثبت عدم العمل وتبين جميع مدد العمل السابقة ان وجدت (إناث/ ذكور ماعدا أرملة صاحب المعاش).



- شهادة تثبت الحالة الاجتماعية من الجهة المختصة وتبين كل التغييرات التي طرأت عليها (للإناث فقط).



- شهادة إعلام رسمي من ادارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل لدولة الكويت موجهة للمؤسسة (للإناث).



- شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تثبت عدم العمل وتبين جميع مدد العمل السابقة ان وجدت (شهادة تسلسل تاريخي للعامل اناث/ ذكور ماعدا ارملة صاحب المعاش).



حضور قيّم أو وكيل أو وصي يزاد على ما سبق:



- أصل الوكالة او طبق الاصل (سارية).



- إذا كان قيما او وصيا فيجب تذييل حكم القوامة او الوصاية الصادر من خارج دولة الكويت بالصيغة التنفيذية من المحاكم الكويتية، وفي حال كان الحكم صادرا من دولة الكويت يجب ارفاق الحكم وشهادة حديثة بعدم الطعن على الحكم بالاستئناف.



3 - المقيمون بصفة غير قانونية:



- بطاقة المراجعة او بطاقة الضمان والتأمين الصحي (سارية المفعول) صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (اناث/ ذكور).



- شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تثبت عدم العمل وتبين جميع مدد العمل السابقة ان وجدت (شهادة تسلسل تاريخي للعامل إناث/ ذكور ماعدا ارملة صاحب المعاش).



- شهادة اعلام رسمي من ادارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل لدولة الكويت موجها للمؤسسة (للإناث).



طريقة تقديم المعاملة:



- الحضور الشخصي للمؤسسة، او حضور الوكيل او القيم او الوصي. (يجب إحضار اصل الوكالة السارية المفعول/ اصل الحكم وشهادة حديثة بعدم الطعن على الحكم بالاستئناف).



وشددت المؤسسة على أنه يجب ان تكون جميع المستندات المشار إليها مستوفية كامل التصديقات من الجهات المعنية ولن يقبل اي مستند غير مصدق من وزارة الخارجية (الشؤون القنصلية) في دولة الكويت.



ويتعين ان تكون الشهادات سارية المفعول.



وفي حال صدور مستندات من دول غير عربية تتعين ترجمتها للغة العربية من جهة رسمية او من مركز ترجمة، على ان يعتمد ذلك من وزارة العدل بما يفيد (مطابقة صحة الترجمة).



وفي حال الإدلاء بأي بيانات غير صحيحة او الامتناع عن الإدلاء بالبيانات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية او القرارات المنفذة له سيتعرض الشخص للمساءلة الجزائية والمدنية.



وفي حال الرغبة في الاستفسار يمكنكم الاتصال بالأرقام الآتية (22994993 - 22994992) في أوقات العمل الرسمية للمؤسسة (8:00 صباحا - 1:00 ظهرا) حتى يوم الخميس الموافق 1 فبراير.