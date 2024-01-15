آلاء خليفة



أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل عباس عزيز بأنه تم قبول (26) طالبا وطالبة في كليات الجامعة من غير الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات والذين يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم.



كما أشار د.فاضل عباس عزيز إلى أن قبول الطلبة غير الكويتيين تم وفقا لترتيب رغباتهم في ضوء الأعداد المحددة لهم في كل كلية وفقا لقرار مجلس الجامعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكليات المختلفة وسياسة القبول للعام الجامعي 2023/2024 التي تنص على أنه «يشترط لقبول أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات الجامعة ألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص».



وأضاف بأنه سيتم إرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة إلى جميع الطلبة المقبولين محددا فيها الكلية التي تم قبول الطالب فيها وموعد اعتماد القبول، مبينا أنه يمكن لجميع الطلبة الذين قاموا بتقديم طلبات التحاق معرفة نتيجة قبولهم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه.



وختم القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.فاضل عباس عزيز تصريحه بتهنئة الطلبة المقبولين وذويهم على قبولهم في الجامعة، متمنيا للطلبة مسيرة دراسية موفقة.

أسماء الطلبة المقبولين