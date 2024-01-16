أشعلت صحف السعودية وعُمان القمة الخليجية المنتظرة اليوم بين الأخضر السعودي والأحمر العماني التي ستقام على ستاد خليفة الدولي، حيث عنونت صحيفة «الرياض» «صراع القيمة السوقية.. الأخضر يتفوق على منافسيه في كأس آسيا».



وقالت الصحيفة: «الصقور الخضر» خلال كأس آسيا 2023 لتأكيد الصورة الجيدة التي قدمت في مونديال 2022، واستعادة أمجاد الماضي في البطولة القارية، والمنافسة على حصد اللقب الآسيوي الغائب عن الكرة السعودية منذ عام 1996، كما تطرقت الصحيفة للتفوق الكبير للأخضر السعودي في القيمة السوقية للمجموعة السادسة، حيث تبلغ قيمته السوقية حاليا 23.15 مليون يورو، وهو المنتخب الأعلى في القيمة السوقية ضمن منتخبات المجموعة السادسة.



ويعتبر مهاجم أهلي جدة، فراس البريكان، أغلى اللاعبين في القيمة السوقية ضمن تشكيلة المنتخب السعودي الحالية، حيث تبلغ قيمته 4 ملايين يورو، ثم الظهير الأيمن لنادي الهلال، سعود عبدالحميد، بـ 2.8 مليون يورو، يليه جناح النصر عبدالرحمن غريب بـ 2.3 مليون يورو.



وكشفت الصحف العمانية عن آخر التحضيرات لمنتخب «الأحمر»، وعنونت صحيفة «عمان» «ضجة في معسكر السعودية»، وقالت الصحيفة إن القائمة النهائية للأخضر صاحبتها ضجة كبيرة بعد استبعاد حارس النصر الأساسي نواف العقيدي بشكل مفاجئ وهو الحارس السعودي الوحيد الذي يلعب بشكل أساسي في قائمة حراس المنتخب للبطولة.