ذكر مدرب منتخب غينيا الاستوائية خوان ميشا، أنه ليس سعيدا بالتعادل مع نيجيريا 1-1 أمس الأول، ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار التي تستمر حتى 11 فبراير المقبل.



وقال: «نسعى مع اللاعبين لتحقيق العديد من الأهداف من خلال المشاركة في البطولة القارية، وقد يرى البعض التعادل مع نيجيريا نتيجة جيدة، لكنه ليس كذلك بالنسبة».



وأشار ميشا إلى أن منتخب غينيا الاستوائية يسعى للمنافسة في البطولة حتى آخر يوم، مضيفا مهمتنا لم تكتمل، ولايزال لدينا الكثير لنفعله، هذه هي المباراة الأولى، سنحاول الوصول للخطوة التالية قبل أن نرى ما سيحدث بعد ذلك، وأنا محظوظ لمعرفة تفاصيل كرة القدم.



ويلتقي منتخب غينيا الاستوائية، مع نظيره منتخب غينيا بيساو، بعد غد الخميس، خلال الجولة الثانية من منافسات بطولة أمم أفريقيا.