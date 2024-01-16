اعتبر «لقاء سيدة الجبل»، خلال اجتماعه الدوري في مقره بالأشرفية، حضوريا والكترونيا، ان «الاستمرار في موقف الانكار والتسليم بواقع سقوط الدولة اللبنانية في أيدي إيران من خلال من يوالونها بات خيانة وطنية».



ودعا اللقاء «كل مواطن وسياسي ومتعاط للشأن العام الى تحكيم ضميره ووطنيته، وأن يتخذ قراره: لبنان أولا أو إيران أولا؟»، مؤكدين رفضهم «كل محاولة من فلسطينيين أو لبنانيين لإعادة بلادنا الى 1969 أو 1975».



وخلص الى «أن الأمم تتطلع الى الأمام وتخطط لعشرات السنوات المقبلة، واللبنانيون شعب حي ليس عليه سوى الاعتراف أولا بأن دولته أسيرة بين أيدي الايرانيين وحلفائهم، والسعي تاليا إلى تحريرها من مختطفيها بكل الوسائل المتاحة».