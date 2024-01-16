

بيروت ـ داود رمال



اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير، حيث تم عرض نتائج المسح الأولي لأضرار العاصفة «حنين» الأخيرة.



وخلال الاجتماع، طلب الرئيس ميقاتي من «لجنة ادارة الكوارث والازمات» الاجتماع ومتابعة الفيضانات الأخيرة واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بإحالة كل التعديات الحاصلة على مجاري الأنهر إلى القضاء المختص، والعمل على تأمين استمرارية فتح الطرق الرئيسية ومتابعة الاجراءات المتعلقة بسلامة المواطنين بعد العاصفة.



على أثر ذلك، اجتمعت اللجنة واصدرت التوصيات الآتية تمهيدا لرفعها الى رئيس الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة:



٭ تكليف الجيش والهيئة العليا للاغاثة مسح الاضرار وتقييمها بالتعاون مع البلديات والادارات المعنية.



٭ رفع الضرر واصلاح وتأهيل البنية التحتية المتضررة بفعل العاصفة والفيضانات، خاصة لجهة معالجة الانهيارات ورفع «الزحلات» على شبكة الطرق حرصا على السلامة العامة وتأمين المواصلات.



٭ التشدد في قمع المخالفات على الاملاك النهرية والطلب من القضاء ملاحقة أصحاب التعديات ومن وزارة الداخلية والبلديات إزالتها، والطلب من الادارات والبلديات التأكد من الالتزام بقانون المياه وقانون حماية البيئة.



٭ تحسين قدرات فرق الاستجابة في المديرية العامة للدفاع المدني وافواج الاطفاء، وصرف الاعتمادات اللازمة لذلك.



٭ العمل مع المجلس الوطني للبحوث العلمية على تفعيل نظام الانذار المبكر للفيضانات وإصدار نشراته عبر منصة المجلس والاعلام.