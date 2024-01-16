

بيروت ـ أحمد عزالدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم وعرض معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية على الحدود الجنوبية.



وتابع الرئيس بري الأوضاع الصحية وجهوزية وزارة الصحة والقطاع الصحي والمستشفيات الحكومية لمواكبة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان والمناطق الجنوبية خلال لقائه وزير الصحة د.فراس الأبيض.



من جهته، قال وزير الصحة: بحثت ثلاثة مواضيع تتعلق بالوضع الصحي، الاول يتعلق بالخدمات الاساسية التي تقوم بها الوزارة وخدمات تأمين الادوية لمرضى السرطان والأمراض المستعصية، والجميع يعرف أنه ضمن الأزمة الاقتصادية هناك أزمة تمويل، وهي أثرت على مقدرة الوزارة في كيفية أن تكون داعمة لهذه الخدمات التي تقدم للمرضى، والحقيقة في هذا الإطار استعرضت مع دولته الخطط التي وضعتها وزارة الصحة للمساعدة في هذا المجال سواء في التغطية الشاملة في موضوع الاستشفاء وكذلك في موضوع الدواء، خاصة مع الموازنة الجديدة التي هي أمام مجلس النواب وتلحظ زيادة كبيرة لوزارة الصحة، وهذه الزيادة ان شاء الله ستساعد الوزارة للقيام بواجباتها.



وأضاف الأبيض: الموضوع الثاني الدور الذي تقوم بها وزارة الصحة في مواجهة العدوان الاسرائيلي الذي يستهدف لبنان وخاصة المناطق الجنوبية وهذا يتطلب رفع درجة الجهوزية سواء في المستشفيات ومراكز الرعاية بما يمكننا من الاهتمام بالجرحى وبأهلنا النازحين والصامدين.



وختم الأبيض: الموضوع الأخير هو بعض شؤون المستشفيات الحكومية والرئيس بري دائما يهتم بضرورة أن يكون مطلعا على الدور المهم الذي يجب ان تلعبه المستشفيات الحكومية خاصة لأهلنا من الطبقات الأكثر هشاشة وهنا حقيقة موقف الوزارة واضح من خلال دعم هذه المستشفيات، وخاصة الدور الكبير الذي تقوم به تجاه اهلنا، نحن هنالك أمام دور كبير يجب ان تقوم به وزارة الصحة وبإيجاد التمويل ان شاء الله الخدمات ستقدم.



واستقبل الرئيس بري وفدا من كتلة الاعتدال الوطني ضم النواب: وليد البعريني، سجيع عطية، أحمد الخير، محمد سليمان، وأحمد رستم، وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، وعرض معهم شؤونا نيابية ومطالب شمالية.















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وزير الصحة: مواجهة العدوان الإسرائيلي تتطلب رفع جهوزية المستشفيات ومراكز الرعاية















