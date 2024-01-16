

حقق منتخب السنغال حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا فوزا كبيرا على نظيره غامبيا 3-0 أمس في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة، حيث افتتح التسجيل بابي جايي في الدقيقة (4)، ثم أضاف لامين كامارا «ثنائية» في الدقيقتين (52 و86) لتنتزع «أسود التيرانغا» أول ثلاث نقاط في حملة الدفاع عن اللقب الذي حققته في النسخة الأخيرة عام 2022.



وكان منتخب غامبيا أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إيبو آدامز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.



بشكل عام، بدأ اللقاء بتهديد مبكر من منتخب غامبيا في الدقيقة الأولى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فيما ردت السنغال سريعا بهدف بابي جاي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريره ساديو ماني، ثم هدأ اللقاء بعض الشيء قبل أن ينقطع البث التليفزيوني منذ الدقيقة (27) وحتى نهاية الشوط الأول، وبعد عودة البث في الشوط الثاني اتضح، حصول بايو آدامز لاعب غامبيا على طرد بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو في آخر الشوط الأول.



وشهد الشوط الثاني، سيطرة كاملة من حامل اللقب مستغلا النقص العددي في غامبيا، لينجح اللاعب الشاب لامين كمارا في تعزيز التقدم بهدف ثان في الدقيقة (52) بعد تسديدة رائعة من الجانب الأيمن سكنت الشباك، ودفع مدرب السنغال أليو سيسيه بنيكولاس جاكسون مهاجم تشلسي بدلا من عبده ديالون ليستمر اللعب سجالا حتى قتل كمارا اللقاء بهدف رائع وتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (86).



وتلعب السنغال الجمعة المقبلة مع الكاميرون.