

القاهرة - محمد سامي



تعثر منتخب مصر في بداية مشواره في أمم أفريقيا أمام موزمبيق التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز حتى الوقت بدل من الضائع، رغم البداية القوية والتقدم بهدف مصطفى محمد في الدقيقة الثانية، ولكن موزمبيق سجلت ثنائية عن طريق ويتي جواو وسيلسو بيكيه في الدقيقتين (55 و58) قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة (96) ليحرم موزمبيق من تحقيق أول فوز لها في تاريخ مشاركاتها في البطولة.



وفقد منتخب الفراعنة نقطتين مبكرا وبشكل غير متوقع ليحتل المركز الثاني مع موزمبيق برصيد نقطة خلف الرأس الأخضر الذي أشعل المجموعة عقب الفوز على غانا 2-1.



وعقب اللقاء، صرح المدير الفني للمنتخب المصري البرتغالي روى فيتوريا، قائلا: «مصر ليست الأفضل في البطولة، لكننا نقاتل لنكون الأفضل، لم نكن على المستوى المطلوب من الجدية والتركيز في الشوط الثاني ما أدى لدخول هدفين في مرمانا في 3 دقائق».



يذكر أنه ولأول مرة يهز منتخب موزمبيق في تاريخه شباك منتخب مصر.



من جانبه، كشف نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب خالد الدرندلى أن هناك حالة حزن شديدة داخل المعسكر بعد التعادل. وصرح بالقول: «اللاعبون يشعرون بالتقصير، ولديهم رغبة كبيرة في العودة في المباريات المقبلة»، مضيفا: «فيتوريا عقد اجتماعا مع اللاعبين للحديث معهم بعد التعادل لمواجهتهم بالأخطاء».



وقال ان المباريات الافتتاحية دائما ما تشهد سوء توفيق والفريق الكبير هو من يتجاوز تلك الأمور ويكون قادرا على العودة، مبينا أن «منتخبنا واجهه سوء توفيق خاصة في الشوط الأول ولكن الكل أدى ما عليه ويجب أن ننظر للأمام. كل الدعم والمساندة للجهاز الفني للمنتخب بقيادة فيتوريا واللاعبين والفرصة قائمة ولذلك يجب التركيز في المرحلة المقبلة».



وأكد «نمتلك جيلا رائعا من اللاعبين لم يقصروا يوما ما ويدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومعهم الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا».



وألمح فيتوريا في تصريحاته إلى احتمالية إجراء تغييرات في التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة غانا الخميس المقبل، مؤكدا أنه سيختار اللاعبين الأكثر جاهزية بدنيا نظرا لمدى أهمية الفوز وحصد النقاط الـ 3 بالنسبة للفريقين خاصة بعد الخسارة غير المتوقعة التي مني بها منتخب «النجوم السوداء» أمام منافسه الرأس الأخضر.



من جهة أخرى، سيطرت حالة من الغضب الكبير على جماهير الكرة المصرية بعد الأداء الباهت أمام موزمبيق والخروج بالتعادل في اللحظات الأخيرة، حيث اعتبرت وصفت أداء اللاعبين بـ«العار» على الكرة المصرية، لاسيما ان أغلب عناصر الفريق سبق لها المشاركة في النسخ الماضية ولديها من الخبرة والكفاءة الفنية ما يؤهلها لتقديم مستوى أفضل من الصورة التي ظهروا بها، فضلا عن أخطاء المدير الفني الواضحة في أسلوب اللعب أو اختيار العناصر القادرة على تنفيذ تلك الأفكار.