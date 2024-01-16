

أكد الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية لكرة القدم أن هدفهم هو الذهاب إلى أبعد دور ممكن في بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.



وقال ديسابر في تصريحات للموقع الرسمي للكاف: «نحن في مرحلة التجديد، نريد إعادة البناء وفي نفس الوقت تقديم أداء مميز، كان لدينا مشروع للتأهل إلى كأس أمم أفريقيا، كوت ديفوار 2023، نظرا لمشوارنا الضعيف في التصفيات، لكننا أخيرا هنا».



وذكر ديسابر أن فريقه سيدخل المنافسة بهدف مزدوج، مضيفا: سوف نسعى للذهاب إلى أبعد دور ممكن، وكذلك مواصلة العمل على تجديد منتخبنا، وقد جاءت استعداداتنا للبطولة جيدة وتدربنا بشكل أفضل، نملك لاعبين يشاركون لأول مرة في أمم أفريقيا ولكنني أثق في قدراتهم.



وستبدأ الكونغو الديموقراطية مشوارها في أمم أفريقيا بمواجهة زامبيا غدا الأربعاء.