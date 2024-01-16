أعلن المشرف العام بإدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية «ورتل»، التابعة لجمعية النجاة الخيرية، الشيخ جزاع الصويلح، أنه بتوفيق من الله جل وعلا استفاد من مشاريع إدارة ورتل خلال 2023 نحو 401765 من داخل الكويت وخارجها.



وقال الصويلح: قدمنا دورات مميزة في علوم القرآن الكريم بلغت 80 دورة، شارك فيها 116411 مستفيدا من داخل الكويت وخارجها وتنوعت دوراتنا ومنها التجويد في ثلاث دقائق، حديث القرآن عن القرآن، سلسلة أصول القراءات، وغيرها من الدورات الأخرى. وأضاف: خلال العام الماضي تم عقد 32 دورة شرعية، ووصل عدد المستفيدين من هذه الدورات إلى 38392 مستفيدا من داخل الكويت وخارجها، ومن هذه الدورات الشرعية من وحي السنة، قواعد التفسير وشرح متون العقيدة، وغيرها من الدورات الأخرى.



وفيما يتعلق بإنجازات مشروع «مجالس السماع» وهو أحد المشاريع التي تتميز بها «ورتل» قال: خلال سنة 2023 عقد عدد 1091 مجلسا، قرأ فيها عدد 185 كتابا متنوعا، على عدد 320 من المشايخ المسندين، ووصل عدد المستفيدين من هذه المجالس إلى 225484 مستفيدا من داخل الكويت وخارجها.