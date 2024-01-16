عبدالله الراكان



أكد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للبلدية ودمج واستحداث بعض القطاعات.



وأكد الدبوس، خلال محاضرة حول لائحة الإعلانات الجديدة أمس بمبنى وزارة الدولة لشؤون البلدية، تفعيل الشق الرقابي على الأعمال وتسكين الطاقات الشبابية في الوظائف الإشرافية ليكونوا مسؤولين في مواقع عملهم أمام القيادات قريبا دون مركزية في العمل.



ورحب بالحاضرين من قطاعات وإدارات البلدية، قائلا: ضوء رؤيتنا لتطوير البلدية والتحول الرقمي فإن لائحة الإعلانات التي تم تعديلها وتطوير برنامج التراخيص الخاص بها، لن تكون الخطوة الأخيرة بل سنعمل دون كلل او ملل على تطوير كل اللوائح ونفض الغبار من عليها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر لائحة الزراعة وهي قيد الإصدار، وقانون البناء والعديد من اللوائح الأخرى.



وشدد على ان مقدرات الدولة وأملاكها خط أحمر ولن نسمح لأحد بمخالفة القانون في ظل وجود لوائح وقوانين تسهل على الأفراد والشركات تعديل أي وضع مخالف، مضيفا: سيظل باب مكتبي مفتوح وآذاني مصغية لكل مقترح من شأنه تطوير والنهوض بمستوى العمل البلدي.



وبين أن لائحة الإعلانات الجديدة المعتمدة أخيرا تم العمل عليها منذ سنوات وانه شخصيا شارك في المناقشات الخاصة بها خلال سنوات عمله السابقة لتوليه منصب مدير عام للبلدية، وأن آلية تطبيق لائحة الإعلانات الجديدة تشمل تقديم محاضرات لتعريف موظفي البلدية ببنود اللائحة والتعديلات الواردة عليها، بالإضافة إلى توعية الجمهور باللائحة والمخالفات والغرامات المالية المستحدثة.



وشدد على الالتزام بالضوابط الوارد في اللائحة وشروطها وقانونها يحول دون الوقوع في المخالفة أو الغرامة من قبل المتعاملين مع البلدية بشأنها، لافتا الى لائحة الإعلانات لن تكون ثابتة ودائمة وإنما ستخضع للتطوير والتغيير المتجددة بحسب الممارسة والتطبيق لها، ومؤكدا أن هذا المنحى سيتم تعميمه على كل اللوائح في البلدية، موضحا أن التنظيم الذي تنطوي عليه مواد لائحة الإعلانات الجديدة سينعكس إيجابيا على تعزيز الموارد المالية للبلدية باعتبارها المورد الأول لها، مشيدا بجهود م.فيصل صادق في صياغة اللائحة واعتمادها.