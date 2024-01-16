أهل غزة ليسوا كلهم محاربين والعدو لا يفرق بين محارب وغير محارب والعداوة مستمرة ليوم الدين

الواجب أن تعود الأمة لدينها بتحقيق التوحيد.. فالإسلام عقيدة سليمة وعبادة صحيحة وسلوك قويم



أسامة أبوالسعود



منذ ما يزيد على 100 يوم يتواصل القنوت والدعاء في الصلوات الجهرية لنصرة إخواننا في غزة بمختلف مساجد الكويت.



ومنذ صدور تعميم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لشؤون المساجد م.بدر العتيبي رقم 12/2023م الموجه إلى الأئمة والخطباء بـ «القنوت في الصلوات الجهرية والدعاء للشعب الفلسطيني الشقيق» في 9 أكتوبر 2023 دأب مختلف الأئمة على الدعاء بنصرة أهل فلسطين وفي القلب منهم إخواننا في غزة على العدو الصهيوني الغاشم والدعاء بأن يحرر الله سبحانه وتعالى المسجد لأقصى من دنس المحتلين وأن يعود الأقصى حرا أبيا إلى رحاب المسلمين.



وقال الداعية د.خالد الخراز: «إنه لا شك أن المؤمن يألم لما يحدث لإخوانه في أي مكان في الأرض ويتأثر بما يصيبهم من أذى أو ضرر لقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».



وتابع د.الخراز في تصريحات لـ «الأنباء»: إن أقل ما يقدمه المؤمن لإخوانه الذين يتعرضون للظلم والقصف بهدم البيوت والمساجد والمدارس وترويع الآمنين أن يدعو لهم ويعينهم وينصح لهم بما يستطيع - وكل بحسب مقدرته.



مواقف الكويت



وشدد د.الخراز على ان مواقف الكويت أميرا وحكومة وشعبا دائما سباقة وتشعر بآلام من تعرض إلى الظلم وتبادر بمبادرات مهمة تحت إشراف ولي الأمر ووزارات الدولة بتنظيم المساعدات ومد يد العون لكل من تعرض لأي ملمة او نكبة أو كارثة - لا قدر الله.



وأكد ان ما تقوم به الكويت لا شك انه مفخرة - والمرء لا يعمل من أجل السمعة - ولكنه واجب النصرة تجاه إخواننا في أي مكان.



وأوضح د.الخراز ان أهل غزة ليسوا كلهم محاربين ولكن العدو لا يفرق بين محارب وغير محارب ولابد أن نعلم ان العداوة مستمرة إلى يوم الدين.



الجهاد أنواع



ولفت الداعية د.خالد الخراز إلى ان الجهاد أنواع منها، جهاد النفس وجهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد الفساق، مضيفا بالقول: «فأولا ينبغي على المرء ان يجاهد نفسه وأن يتعلم العلم الشرعي وأن يأخذ علمه عن الأكابر من أهل العلم ولا يتصرف تصرفات طائشة تضر بالمجموع».



وتابع قائلا: «وعلى المؤمن أيضا ان يشارك إخوانه بالمعروف والإحسان قدر استطاعته، فالمساجد تدعم والمنفردون يدعون، فالأمهات والآباء والأولاد يدعون الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة كلها».



الداء والدواء



وشدد على ان الأمة كلما وقعت في كرب عليها ان تراجع أنفسها «فهذه المراجعة هي سبب للنصرة مستقبلا، أما إذا بقينا على الحال فلا كشف للغمة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم».



وتابع: «فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الداء والدواء في هذا الحديث، ولذلك فعلى الأمة ان تجاهد أنفسها لتحقيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الركون إلى الدنيا وعدم الانغماس في الشهوات والشبهات، فكل ذلك مؤد إلى تفرقها وضعفها».



وختم د.الخراز حديثه لـ «الأنباء» بالقول: «فالواجب ان تعود الأمة إلى دينها بتحقيق التوحيد وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فالإسلام عقيدة سليمة وعبادة صحيحة وسلوك قويم ومعاملات شرعية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على خدمة دينه ونصرة إخواننا بقدر الاستطاعة».