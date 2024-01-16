استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود خريجة جامعة الكويت الصيدلانية بشاير الشطي بمناسبة فوزها بجائزة أفضل بوستر وحصولها على المركز السادس من أصل 86 مشاركا حول العالم لعام 2024، والتي أقيمت بمدينة دبي، متمنيا لها التوفيق والسداد ومستقبلا زاهرا.



من جهتها، أعربت الصيدلانية الشطي عن سعادتها وشكرها على ما لاقته من ترحيب وتقدير من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة وكونه أحد الداعمين للكوادر الوطنية خاصة المرأة الكويتية في شتى المجالات.



على صعيد متصل، أكد الشيخ فيصل الحمود أن الكويت شاهدة على إصرار المرأة الكويتية وقدرتها على تمثيل الكويت ورفع علمها خفاقا بين الأمم والشعوب في مختلف الميادين سواء المحلية أو العالمية، مشددا على أن المرأة الكويتية لها كل الاحترام والتقدير والثناء على جهودها، حيث كانت ومازالت وستظل صاحبة إنجازات مشرفة وعطاءات لا محدودة ومحل تقدير الدولة الكويتية، ونثني على ما تقدمه لكويتنا من نماذج مشرفة لها عظيم الأثر في الارتقاء عاليا بمكانة الكويت لتكون دائما في مصاف الدول المتقدمة.